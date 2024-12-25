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الشيباني وعراقجي يشعلان منصات التواصل

Relations between syria and iran (91 matches)
وزير الخارجية السوري يحذر إيران من "بث الفوضى" في بلاده (شترستوك)
عمر زقزوق
25/12/2024

تفاعل جمهور منصات التواصل مع التصريحات التي قالوا إنها متبادلة بين وزير خارجية إيران عباس عراقجي ووزير خارجية سوريا في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني.

ونقلت وسائل إعلام عالمية وعربية تصريحات لوزير خارجية إيران قال فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة".

وغرد بعدها بساعات وزير الخارجية السوري الشيباني، قائلا -عبر حسابه على منصة إكس- إنه "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

تصريحات وزير الخارجية الإيراني ورد وزير خارجية سوريا عليها أشعلت جدلا واسعا بين المغردين، فهناك من اعتبر تصريحات عراقجي تهديدات صريحة لسوريا وللثورة السورية، وهناك من اعتبرها من باب النصيحة، خاصة مع عدم استقرار الأمور في دمشق، حسب رأيهم.

واستغرب مدونون من هذه التصريحات التي قالها وزير الخارجية الإيراني، الذي يمثل واجهة طهران الدبلوماسية، وقال سوريون ردا على تصريحات عراقجي "نحن أبناء سوريا نقف سندا وعونا لتصريحات وزيرنا ولحكومة دمشق، وعلى إيران أن تعي الآن أنه أصبحت لسوريا سيادتها، ولن نسمح لها (لإيران) بعد اليوم بممارسة سياستها، التي وصفوها بالتدميرية في سوريا، وأن مشروعها انتهى ولن يعود"، حسب رأي بعضهم.

وطالب مدونون سوريون وزير الخارجية السورية في حكومة تصريف الأعمال بالاستمرار في قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

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وأشار مغردون إلى أن رد الوزير الشيباني دليل واضح على أن سوريا الجديدة -كما وصفوها- أصبحت ذات سيادة وأنها صاحبة الكلمة العليا، وليست كما كانت في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، حين كانت تتحكم روسيا وإيران في جميع مفاصل الدولة.

في المقابل، قال متابعون إن إسرائيل لم تستطع التوغل في سوريا عندما كان نظام الرئيس المخلوع الأسد متحالفا مع إيران، على عكس ما جرى بعد إسقاط نظامه وخروج القوات الإيرانية من الأراضي السورية.

واعتبر مغردون أن تصريحات عراقجي هي أول تصريحات "عقلانية ومنطقية" من الخارجية الإيرانية بشأن الملف السوري منذ سقوط نظام الأسد.

وطالب آخرون بأخذ تصريحات وزير خارجية إيران على محمل الجد بالقول إن "الرجل ينصحكم، والأفضل أن تأخذوا بنصيحته".

وأشار هؤلاء إلى أن محور ما وصفوه بالحق سوف ينتصر في النهاية، والحرب سجال، وخسارة سوريا ليست نهاية المطاف، وأن الأيام ستثبت للسوري قبل غيره فداحة ما يسيرون عليه الآن.

وهناك من اعتبر أن هذه التصريحات لا معنى لها، فهي خارج التاريخ تماما كما وصفوها، وأضاف هؤلاء أنه إن كنتم صادقين في دعم حماس وغزة، فركزوا على ذلك، وتعاونوا مع أي أحد كان في رأس السلطة بسوريا.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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