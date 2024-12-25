تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان وعلى متنها 105 ركاب

قالت وزارة النقل الكازاخستانية الأربعاء، إن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية كانت في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا، تحطّمت في غرب كازاخستان وعلى متنها 105 ركاب.

وأفادت وزارة الطوارئ في قازاخستان في بيان أن التقارير المبدئية إلى وجود ناجين، مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع التحطم.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الطائرة كانت في طريقها من باكو إلى جروزني في الشيشان لكنها حولت مسارها بسبب الضباب في غروزني.

وقالت وسائل إعلام كازاخستانية إن 105 ركاب وطاقم من خمسة أفراد كانوا على متن الطائرة.