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الخطوط الجوية الأذربيجانية: 72 شخصا كانوا على متن طائرة ركاب تحطمت في كازاخستان

25/12/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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