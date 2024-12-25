الجبهة الديمقراطية تندد باعتقال السلطة أحد قادتها خلال مسيرة لدعم جنين

نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء باعتقال السلطة الفلسطينية عضو لجنتها المركزية نصر الملح والاعتداء عليه في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الجبهة إلى أن الاعتقال جاء على خلفية مشاركته في مسيرة دعت إلى وقف الاقتتال بمخيم جنين.

وأكدت الجبهة أن هذه الممارسات تهدف إلى قمع الأصوات الساعية لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية.

وكان ميدان المنارة في مدينة رام الله شهد وقفة شعبية داعمة لكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وإسنادا لأهالي المخيم ضد الحملة الأمنية التي تقودها أجهزة السلطة الفلسطينية.

#متابعة| 📌 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: نندد باعتقال الرفيق عضو اللجنة المركزية نصر الملّح والاعتداء عليه من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية على خلفية مشاركته في المسيرة التي نظمتها الجبهة برام الله والتي دعت إلى وقف الاقتتال في مخيم جنين وإلى الوحدة الوطنية pic.twitter.com/AXq7h4LeMn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 25, 2024

خرجت مسيرة اليوم وسط رام الله لدعم المقاومة في جنين ورفضًا لعدوان السلطة، وهتافات لكتيبة جنين. من الواضح فشل كل محاولات السلطة إرعاب وإخافة الناس في الضفة. من 11 محافظة في الضفة لم تستطع السلطة إخراج مسيرات تسحيج ودعم سوى الخليل فقط، وها هي المسيرات في رام الله تخرج ضدها. pic.twitter.com/WKzyUFI8Iv — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) December 24, 2024

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والسبت الماضي، أصدرت كل من كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانا أكدت فيه على شرعية سلاح المقاومة، واعتبرت أن الحملة الأمنية التي تشنها السلطة الوطنية في الضفة الغربية المحتلة "لا تخدم سوى العدو الصهيوني".

وطالبت الفصائل الفلسطينية الثلاثة الأجهزة الأمنية وقيادة السلطة في رام الله بأن تنأى بنفسها عن أي إجراءات قد تهدد وحدة الموقف الفلسطيني أو تمس السلم الأهلي.

ومنذ أكثر من أسبوعين تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في المخيم، في حين تقول "كتيبة جنين" إن الحملة الأمنية تستهدف المقاومين.