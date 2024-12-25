شهيد جنوب طوباس وإضراب في طولكرم حدادا على شهداء اقتحامات الاحتلال

أعلنت القوى الوطنية في طولكرم، في بيان اليوم الأربعاء، الإضراب العام حدادا على "أرواح الشهداء الذين قتلهم الاحتلال خلال اليومين الماضيين".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" استشهاد الفتى ريان بني عودة (17 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة جراء استهداف الطيران المسير التابع لقوات الاحتلال مجموعة من الشبان، الثلاثاء، في بلدة طمون جنوب طوباس.

وقد أفادت مصادر للجزيرة باندلاع اشتباكات مسلحة بعد محاصرة قوات الاحتلال منزلا بمخيم العين في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت، أمس الثلاثاء، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة عدد آخر خلال اقتحام الاحتلال المتواصل لمخيمي طولكرم ونور شمس، وسط اشتباكات مسلحة وانفجارات متواصلة.

تصعيد ومقاومة

وفي سياق التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أكدت مصادر للجزيرة إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف طائرة مسيرة موقعا في بلدة طمون.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم ما وصفها بـ"خلية إرهابية زرعت عبوات ناسفة ضد قواتنا".

ومن جانب آخر، فجر مقاومون عبوة ناسفة في آليات إسرائيلية متوغلة بمخيم طولكرم على إثر توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة طمون.

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وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان إن مقاتليها "يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طولكرم، ويستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن "مواصلة الاحتلال عدوانه الغاشم على الضفة الغربية وحرب الإبادة في قطاع غزة لن تنال من عزيمة المقاومة".

يشار إلى أن مدن وبلدات الضفة باتت مؤخرا مسرحا لاقتحامات يومية متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، ويتخللها استشهاد وجرح فلسطينيين، بالإضافة إلى حالات الاعتقال وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما أسفر عن 832 شهيدا ونحو 6500 جريح، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.