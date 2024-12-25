إعلام روسي: غرق سفينة الشحن بالمتوسط جاء نتيجة "عمل إرهابي"

أعلنت الشركة المالكة لسفينة الشحن الروسية "أورسا ميجور" أن غرق السفينة في البحر الأبيض المتوسط جاء نتيجة "عمل إرهابي"، حسبما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية.

وقالت شركة "أوبورون لوجيستيكس"، المالك النهائي للسفينة، إن السفينة تعرضت لـ"عمل إرهابي".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية غرق سفينة شحن روسية تحمل اسم "أورسا ميجور" في البحر المتوسط بين إسبانيا والجزائر، وقالت إن اثنين من أفراد طاقمها في عداد المفقودين.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن السفينة غرقت بعد وقوع انفجار في غرفة محركها، مشيرة إلى أن 14 من طاقمها البالغ 16 شخصا قد تم إنقاذهم ونقلهم إلى إسبانيا.

📹غرق سفينة شحن روسية في البحر الأبيض المتوسط أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميور" تحطمت وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ومن بين أفراد طاقمها الـ16، تم إنقاذ 14، وفقد اثنان. وقالت الخارجية على "تلغرم": "غرقت سفينة الشحن الروسية Ursa… pic.twitter.com/xTMUBgdb3E — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 24, 2024

وأظهرت بيانات لتتبّع السفن من "مجموعة بورصات لندن" أن السفينة غادرت ميناء سان بطرسبورغ الروسي في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وشوهدت آخر مرة وهي ترسل إشارة الساعة 22:04 بتوقيت غرينتش الاثنين الماضي بين الجزائر وإسبانيا.

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كما أظهرت لقطات -صورتها سفينة عابرة ونشرت على موقع روسي- السفينة وهي تنزلق بقوة إلى جانبها الأيمن، في حين تغمر المياه مقدمتها.

ووفق وكالة رويترز، فإن شركة "إس كيه – يوج" هي الشركة المشغلة للسفينة، وتتبع شركة "أوبورون لوجيستيكس"، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركتين في عام 2022، بسبب علاقاتهما بالجيش الروسي، كما فرضت عقوبات على السفينة نفسها.

وكانت الشركة المالكة، قالت في بيان سابق أصدرته في 20 ديسمبر/كانون الأول إن السفينة تحمل رافعات من المقرر تركيبها في ميناء فلاديفوستوك الروسي، بالإضافة إلى قطع غيار لكسارات جليد جديدة.

وشُيدت السفينة المنكوبة في عام 2009، وتعود ملكيتها النهائية إلى شركة "أوبورون لوجيستيكس"، التي تشارك في مشاريع بناء عسكرية لوزارة الدفاع الروسية.