إصابة 3 أشخاص في توغل إسرائيلي جديد بسوريا

أصيب 3 أشخاص -اليوم الأربعاء- إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين تظاهروا احتجاجا على توغل قوات الاحتلال في بلدة السويسة بريف محافظة القنيطرة، وفقا لمراسل الجزيرة.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال أقدمت على تدمير وتجريف سرية السويسة، وهي قطعة عسكرية كانت تتمركز فيها قوات النظام السوري المخلوع.

وأوضح المراسل أن أهالي البلدة خرجوا في مظاهرة ضد توغل واحتلال قوات إسرائيل لأراضيهم في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.

وفتح جنود إسرائيليون نيران أسلحتهم من المناطق التي تمركزوا فيها باتجاه المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص لم يعرف على الفور مدى خطورة حالاتهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد توغل قبل أيام في قريتي جملة ومعربة بحوض اليرموك في محافظة درعا جنوبي سوريا، وأقر بأن قواته أطلقت الرصاص على محتجين سوريين في قرية معربة، مما أدى لإصابة أحدهم.

كما توغلت إسرائيل في مناطق داخل محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وحاصرت عددا من القرى ومنعت سكانها من التجول، وعمدت إلى إطلاق النار باتجاه أي شخص يحاول الاقتراب منها.

ومنذ اليوم الأول لسقوط الأسد أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، واحتلت المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية -التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967- وكذلك جبل الشيخ، ثم توغلت بريف درعا، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

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وإلى جانب التوغل البري كثفت إسرائيل هجماتها الجوية على سوريا منذ الأيام الأولى التي تلت سقوط النظام، متسببة في تدمير البنية التحتية العسكرية والمنشآت المتبقية من جيش النظام.