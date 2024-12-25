إسرائيل تعلن اعتراض خامس صاروخ أطلق من اليمن خلال أسبوع

قال جيش الاحتلال في بيان إن قواته اعترضت صاروخا أطلق من اليمن، وعبر إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال سقوط شظايا من عملية الاعتراض.

وذكر في منشور على منصة إكس "للمرة الخامسة في أسبوع، سارع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ" مع شن الحوثيين في اليمن هجوما صاروخيا.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 9 أصيبوا خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن شظايا صاروخ اعتراض سقطت بمنزل في بئر يعقوب وسط إسرائيل.

وتطلق جماعة الحوثي بشكل متكرر مُسيرات وصواريخ تجاه إسرائيل، قائلة إنه يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وخلف أكثر من 153 ألف شهيد وجريح.