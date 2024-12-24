وزير المخابرات الأشهر في جنوب أفريقيا: حماس كانت مهتمة بتجربتنا في الكفاح

في الحلقة الثالثة من حوار الجزيرة نت مع القيادي الجنوب أفريقي اليهودي روني كاسريلز، أجاب عن سؤال بشأن ما إذا كانت جنوب أفريقيا قد توسطت بين حماس وكل من فتح والسلطة الفلسطينية لتحقيق المصالحة، قائلا: "لم توجد وساطة رسمية، ولكنه بناء للعلاقات وتطويرها، وفى سبيل هذا الهدف، تحدثت طوال الوقت مع قيادات حماس، بمن فيهم إسماعيل هنية في غزة أو خالد مشعل والقيادات في دمشق وآخرين قابلتهم في قطر وجميع أنحاء العالم وفى المؤتمرات الدولية، ناهيك عن استقبالهم في جنوب أفريقيا، وكانوا جميعا مهتمين بما يمكن أن يتعلموه من النضال الجنوب أفريقي، وكيف تعاملنا مع مسألة النضال المسلح".

وكشف وزير المخابرات الأشهر في جنوب أفريقيا عن أن قيادات حماس كانت مهتمة -بالنظر إلى خلفيتي اليهودية- في كيفية نجاحنا في حركة التحرر الأفريقية في تجنيد البيض رغم أقليتهم، إلا أنه كان من الضروري استقطاب بيض من أمثال جو سلوفو وروث فيرست ودينيس غولدبيرغ، بالإضافة إلى البيض واليهود من الجيل الأصغر سنا، إلى صراعنا لدعم ميثاق الحرية والنضال الذي تقوده حركة المؤتمر الوطني الأفريقي.

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وأضاف أن رجال المقاومة في حماس كانوا مهتمين بدراسة كيفية الاستفادة من هذا التنوع البشري في نضال مشترك ضد عدو مشترك، وهو ما انعكس في تضامن ملايين البشر في الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة وآلاف من يهودها ضد الصهيونية ومناصرة الشعب الفلسطيني، والشعب العربي بشكل عام في نضالهم ضد الإمبريالية الغربية.

وأعرب كاسريلز عن تفاؤله بأن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الوعي والتنوير، وفي بناء حركة تضامن عالمية تدعم الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى كل دول المنطقة التي تواجه خطر إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة والإمبريالية الغربية، بما في ذلك سوريا واليمن ولبنان والعراق وإيران.

وحول علاقته بوزير المخابرات الأشهر في مصر اللواء عمر سليمان، وما إذا كان قد وظفها لصالح الفلسطينيين المحاصرين في غزة منذ عام 2006، قال كاسريلز إنه لم يثق بسليمان، ولكنه كان نظيره في مصر وكان يجب إقامة علاقة عمل ضرورية بين الجانبين.

وأضاف أنه كان متحمسا لفتح مصر معبرها لشعب غزة وأنها كانت قضيته الرئيسية بالتعاون مع جورج غالاوي، النائب الشهير في مجلس العموم البريطاني، الذي كان ينظم قوافل مساعدات لغزة، وكان يجد صعوبة شديدة لإدخالها.

وأشار كاسريلز إلى أنه اجتمع كثيرا مع سليمان، لإيجاد سبيل لتحقيق ذلك، إلا أنه -حسب وصفه- وجد في سليمان شخصا عنيدا، بل مستحيلا. وكشف عن أنه في كل مرة اجتمع فيها مع اللواء سليمان كان الأخير يقول له: "سيد روني، إذا كنت ترغب في دخول غزة من مصر، فالأبواب مفتوحة لك، ادخل واخرج كما شئت".

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك عمليات استخباراتية قام بها -أو حاول القيام بها- الموساد تستهدف النشطاء الفلسطينيين أو كياناتهم في جنوب أفريقيا خلال فترة ولايته وزيرا للمخابرات، أجاب كاسريلز بحسم أنه أبقى الموساد على مسافة بعيدة، وأنه عندما تولى الوزارة اكتشف أن العلاقات بين الجهازين منخفضة، فزادها انخفاضا، وهو ما سبب إزعاجا للجانب الإسرائيلي، كما لم يكن هناك تبادل للمعلومات الاستخبارية حول الفلسطينيين سواء القادة منهم أو الأفراد العاديين.

وعما إذا كان الموساد سعى إلى جنوب أفريقيا لتلعب دورا مباشرا أو غير مباشر في مواجهة المشروع النووي الإيراني، أكد كاسريلز أنهم حاولوا ذلك مع نائب وزير الخارجية الراحل عزيز بهاد وفشلوا، إذ كان بهاد "مناصرا عظيما للفلسطينيين، وذلك قبل أن يحاولوا معي رغم علاقتي الجيدة مع إيران، وتعلمت كثيرا منهم وتعلموا منا".

وكشف الرجل عن قيام الموساد بإيفاد اثنين من قياداته للقاء الرئيس الجنوب أفريقي تابو مبيكي لمحاولة التأثير عليه فيما يتعلق بادعائهما أن إيران على مشارف امتلاك أسلحة نووية، و"لكنهما فوجئا بأن الرئيس دعاني للاجتماع". وأضاف كاسريلز قائلا: "جلست مع الرئيس تابو مبيكي، واستمعنا بأدب إلى ادعاءاتهما وكان أمرا سخيفا".

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وأشار إلى أن "ادعاءاتهم على مستوى عروض نتنياهو السخيفة التي يقدمها هذا الأبله المجرم المتكبر في الأمم المتحدة وظهوره برسومات للقنبلة التي ستتحول إلى سلاح نووي، كانت محاولة هذين العضوين في الموساد على شاكلة رئيس وزرائهما نفسها، ولم يؤثرا فينا مطلقا. كان الأمر سخيفا، كنا نستطيع أن نرى حقيقة أنه مزيف. أعطيناهما 45 دقيقة للعرض، ثم طرحنا أسئلة عليهما وانتهى الأمر في غضون ساعة، وذلك قبل أن يرحل الرجلان تصحبهما ضحكاتنا ونحن مندهشون من الطريقة العنصرية التي اعتقدا بها أنهما يمكنهما بسهولة التأثير في رئيس أفريقي أسود".