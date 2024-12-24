مقتل 12 شخصا في تركيا جراء انفجار بمصنع للذخيرة

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 4 بجروح جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء في مصنع للمواد المتفجرة في قرية تابعة لولاية باليكسير شمال غربي تركيا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قوله إن السلطات أطلقت تحقيقا بشأن الحادث.

كما نقلت وسائل إعلام عن والي باليكسير، إسماعيل أوسطة أوغلو، قوله إن الانفجار وقع قبيل الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش)، وكان بسبب "خلل فني".

وأكد إسماعيل أوسطة أوغلو أن المصابين الأربعة في الانفجار نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدا أن حالتهم ليست خطرة.

وبحسب السلطات المحلية، فإن المصنع الذي وقع فيه الانفجار يُنتج ذخائر ومتفجرات للاستخدام المدني.

BALIKESİR’DEKİ FABRİKADAN İLK GÖRÜNTÜLER Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız yaralandı. Sabotaj ihtimali yok.#balıkesir #patlama pic.twitter.com/aflzvBDC3Z — Sabah (@sabah) December 24, 2024

وبثت وسائل إعلام تركية على منصة إكس مشاهد من موقع الانفجار صباح اليوم.

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في غضون ذلك، نقلت قناة "سي إن إن تورك" عن المحافظ المحلي للولاية قوله إنه لا يوجد اشتباه في حدوث تخريب.

وأظهرت صور لقناة "سي إن إن تورك" كرة من اللهب ودخانا يتصاعدان من المصنع وقت وقوع الانفجار، بينما أظهر مقطع فيديو لاحق هياكل معدنية منهارة من المبنى الذي دمره الانفجار.

وكان والي المنطقة قال في وقت سابق إن الانفجار تسبب كذلك في انهيار أجزاء من المبنى، وإن فرق الإنقاذ والإطفاء هرعت إلى المنطقة فور وقوع الحادث.

يذكر أن تركيا شهدت عدة حوادث شبيهة من قبل، حيث قتل 5 أشخاص في يونيو/حزيران 2023، جراء انفجار في مصنع متفجرات في العاصمة التركية أنقرة.

وفي يوليو/تموز 2020، لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 130 بجروح في انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في ولاية سكاريا شمال غربي البلاد.

كما وقع انفجاران في المصنع ذاته في عامي 2009 و2014، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة نحو 40 آخرين بجروح، وفقا لوسائل الإعلام التركية.