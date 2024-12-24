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مقتل 12 شخصا في تركيا جراء انفجار بمصنع للذخيرة

This handout image released by the Demiroren News Agency (DHA) on December 24, 2024, shows the moment of an explosion in Balikesir. A powerful blast on December 24, 2024, ripped through an explosives plant in northwest Turkey killing 13 people and injuring four others, officials said. Footage showed shards of glass and metal scattered outside the plant, where ambulances stood by. The plant, located in the north of Balikesir, makes munitions and explosives and flares for the domestic and international markets. (Photo by DHA (Demiroren News Agency) / AFP) / - Turkey OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
لحظة وقوع الانفجار الذي هز مصنعا لإنتاج المتفجرات في منطقة كاريسي بولاية باليكسير وأودى بحياة 12 شخصا (الأناضول)
24/12/2024-|آخر تحديث: 24/12/202401:16 م (بتوقيت مكة المكرمة)

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 4 بجروح جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء في مصنع للمواد المتفجرة في قرية تابعة لولاية باليكسير شمال غربي تركيا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قوله إن السلطات أطلقت تحقيقا بشأن الحادث.

كما نقلت وسائل إعلام عن والي باليكسير، إسماعيل أوسطة أوغلو، قوله إن الانفجار وقع قبيل الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش)، وكان بسبب "خلل فني".

وأكد إسماعيل أوسطة أوغلو أن المصابين الأربعة في الانفجار نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدا أن حالتهم ليست خطرة.

وبحسب السلطات المحلية، فإن المصنع الذي وقع فيه الانفجار يُنتج ذخائر ومتفجرات للاستخدام المدني.

وبثت وسائل إعلام تركية على منصة إكس مشاهد من موقع الانفجار صباح اليوم.

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في غضون ذلك، نقلت قناة "سي إن إن تورك" عن المحافظ المحلي للولاية قوله إنه لا يوجد اشتباه في حدوث تخريب.

وأظهرت صور لقناة "سي إن إن تورك" كرة من اللهب ودخانا يتصاعدان من المصنع وقت وقوع الانفجار، بينما أظهر مقطع فيديو لاحق هياكل معدنية منهارة من المبنى الذي دمره الانفجار.

وكان والي المنطقة قال في وقت سابق إن الانفجار تسبب كذلك في انهيار أجزاء من المبنى، وإن فرق الإنقاذ والإطفاء هرعت إلى المنطقة فور وقوع الحادث.

يذكر أن تركيا شهدت عدة حوادث شبيهة من قبل، حيث قتل 5 أشخاص في يونيو/حزيران 2023، جراء انفجار في مصنع متفجرات في العاصمة التركية أنقرة.

وفي يوليو/تموز 2020، لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 130 بجروح في انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في ولاية سكاريا شمال غربي البلاد.

كما وقع انفجاران في المصنع ذاته في عامي 2009 و2014، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة نحو 40 آخرين بجروح، وفقا لوسائل الإعلام التركية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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