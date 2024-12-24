غرق سفينة شحن روسية بالمتوسط وفقدان اثنين من طاقمها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية -اليوم الثلاثاء- غرق سفينة شحن روسية تحمل اسم "أورسا ميجور" في البحر الأبيض المتوسط بين إسبانيا والجزائر، وقالت إن اثنين من أفراد طاقمها في عداد المفقودين.

وذكرت الوزارة في بيان أن السفينة غرقت بعد وقوع انفجار في غرفة محركها، مشيرة إلى أن 14 من طاقمها البالغ 16 شخصا قد تم إنقاذهم ونقلهم إلى إسبانيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن السفارة الروسية في إسبانيا قولها إنها تبحث في ملابسات غرق السفينة، وإنها على اتصال بالسلطات الإسبانية بهذا الشأن.

وتظهر بيانات لتتبّع السفن من "مجموعة بورصات لندن" أن السفينة غادرت ميناء سان بطرسبورغ الروسي في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وشوهدت آخر مرة وهي ترسل إشارة عند الساعة 22:04 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين بين الجزائر وإسبانيا.

أعلنت #وزارة_الخارجية_الروسية، الثلاثاء، إن سفينة شحن روسية تسمى "أورسا ميجور" غرقت في البحر الأبيض المتوسط بين إسبانيا والجزائر وفُقد اثنان من أفراد طاقمها.

وأوضحت الوزارة حسب رويترز أن السفينة غرقت بعد انفجار في غرفة المحرك وتم إنقاذ 14 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 16. pic.twitter.com/jhNJrG3PGE — صحيفة الحوار (@HewarMag) December 24, 2024

وأظهرت لقطات -صورتها سفينة عابرة ونشرت على موقع روسي اليوم الثلاثاء- السفينة وهي تنزلق بقوة إلى جانبها الأيمن، بينما تغمر المياه مقدمتها.

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وقالت صحيفة "إل إسبانيول" إن أفراد طاقم السفينة تم إجلاؤهم إلى ميناء قرطاجنة الإسباني، وإن عدة سفن شاركت في عملية الإنقاذ.

وكانت السفينة أشارت عند مغادرتها سان بطرسبورغ إلى أن الميناء التالي الذي ستتوقف فيه سيكون فلاديفوستوك الروسي، وليس مرفأ طرطوس السوري الذي زارته سابقا.

📹غرق سفينة شحن روسية في البحر الأبيض المتوسط أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميور" تحطمت وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ومن بين أفراد طاقمها الـ16، تم إنقاذ 14، وفقد اثنان. وقالت الخارجية على "تلغرم": "غرقت سفينة الشحن الروسية Ursa… pic.twitter.com/xTMUBgdb3E — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 24, 2024

ووفق وكالة رويترز، فإن شركة "إس كيه يوج" هي الشركة المشغلة للسفينة، وهي تتبع شركة "أوبورون لوجيستيكس"، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركتين في عام 2022 بسبب علاقاتهما بالجيش الروسي، كما فرضت عقوبات على السفينة نفسها.

وقالت وكالة رويترز إن الشركتين رفضتا التعليق على غرق السفينة.

وشُيدت السفينة المنكوبة في عام 2009، وتعود ملكيتها النهائية إلى شركة أوبورون لوجيستيكس، التي تشارك في مشاريع بناء عسكرية لوزارة الدفاع الروسية.

وكانت شركة "أوبورون لوجيستيكس" قالت في بيان سابق أصدرته في 20 ديسمبر/كانون الأول إن السفينة تحمل رافعات من المقرر تركيبها في ميناء فلاديفوستوك الروسي، بالإضافة إلى قطع غيار لكسارات جليد جديدة.