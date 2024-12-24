الإدارة السورية الجديدة تبدأ تحركا أمنيا ضد فلول النظام المخلوع

قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية -اليوم الثلاثاء- إن جهاز الأمن العام التابع لها نفذ عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا مسلحة من بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعدد من مناطق البلاد.

وبحسب بيان الوزارة فإن العمليات الأمنية شملت أحياء في مدينة اللاذقية (شمال غرب سوريا) طالت عصابات كان يستخدمها النظام في عملياته العسكرية ويعرفون محليا باسم "الشبيحة".

وأشار البيان إلى أن عمليات جهاز الأمن العام طالت أيضا قادة عصابات مسلحة كانوا يعملون لحساب النظام المخلوع في أحياء مدينة حلب (شمال) وفي العاصمة دمشق.

جانب من عمليات ملاحقة فلول الاسد في مدينة #اللاذقية من الشبيحة والمخبرين pic.twitter.com/Z1qfrsqGl2 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 24, 2024

وتعد العمليات الأمنية الجديدة تطورا في عمل حكومة تصريف الأعمال لضبط الأمن في البلاد بعد أسبوعين على سقوط بشار الأسد وفراره خارج البلاد، وانهيار جيشه وأجهزته الأمنية.

قوات الأمن العام

جهاز الأمن العام في مدينة #اللاذقية اليوم ، الشبيحة والمخبريين يتلمسون رؤوسهم pic.twitter.com/Ctzo7nrZkn — بشاير حوران (@bashaer165) December 24, 2024

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وخلال الأيام الماضية تصاعدت المطالبات الشعبية للإدارة السورية الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف ضبط العناصر الخارجة على القانون والمخلين بالأمن العام وعصابات الشبيحة التي ساندت النظام المخلوع خلال السنوات الماضية وشاركت في الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري.