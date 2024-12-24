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الإدارة السورية الجديدة تبدأ تحركا أمنيا ضد فلول النظام المخلوع

A shoe rests on top of a bust of former Syrian President Hafez al-Assad, as fighters of the ruling Syrian body inspect the damage at a military site, in the aftermath of an Israeli strike according to Syrian Observatory for Human Rights, after fighters of the ruling Syrian body ousted Syria's Bashar al-Assad, in Damascus, Syria, December 14, 2024. REUTERS/Ammar Awad TPX IMAGES OF THE DAY
الإدارة السورية الجديدة تواجه تحديات ضبط الأمن وملاحقة فلول وعصابات النظام المخلوع (رويترز)
24/12/2024

قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية -اليوم الثلاثاء- إن جهاز الأمن العام التابع لها نفذ عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا مسلحة من بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعدد من مناطق البلاد.

وبحسب بيان الوزارة فإن العمليات الأمنية شملت أحياء في مدينة اللاذقية (شمال غرب سوريا) طالت عصابات كان يستخدمها النظام في عملياته العسكرية ويعرفون محليا باسم "الشبيحة".

وأشار البيان إلى أن عمليات جهاز الأمن العام طالت أيضا قادة عصابات مسلحة كانوا يعملون لحساب النظام المخلوع في أحياء مدينة حلب (شمال) وفي العاصمة دمشق.

وتعد العمليات الأمنية الجديدة تطورا في عمل حكومة تصريف الأعمال لضبط الأمن في البلاد بعد أسبوعين على سقوط بشار الأسد وفراره خارج البلاد، وانهيار جيشه وأجهزته الأمنية.

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وخلال الأيام الماضية تصاعدت المطالبات الشعبية للإدارة السورية الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف ضبط العناصر الخارجة على القانون والمخلين بالأمن العام وعصابات الشبيحة التي ساندت النظام المخلوع خلال السنوات الماضية وشاركت في الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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