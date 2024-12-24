وزير الخارجية السوري: سنعود لدورنا الإقليمي ونمثل بلدنا بكل أطيافه

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني -اليوم الثلاثاء- إن بلاده ستعود إلى دورها الإقليمي والدولي لتكون فاعلا أساسيا في المنطقة.

وأضاف أن بوصلة الإدارة السورية الجديدة ستكون تمثيل البلد بكل أطيافه وأعراقه تمثيلا عادلا، مؤكدا أهمية الدفاع عن قضايا جميع أطياف الشعب السوري.

وأفاد الشيباني بأن الجميع سيشعر بالانتماء إلى سوريا الجديدة، مشددا على أن الإدارة الجديدة ستطوي صفحة الظلم والاستبداد.

وأكد وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال أن الإدارة الجديدة ستؤمن عودة عزيزة لكل مهجر من أرضه وبيته.

وأشار إلى أن صور الجثث والمسالخ البشرية آلمته، مؤكدا العمل على ملاحقة من تورط بتعذيب الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.

وقال "سنكون أمناء لعهد الشهداء وأوفياء لوصايا المعتقلين ومن قتل تحت التعذيب وسنطوي تلك الصفحة"، وفق وصفه.

وكانت إدارة الشؤون السياسية في سوريا أعلنت -السبت الماضي- تكليف الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، ليكون أول من يشغل المنصب بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ووفق ما نشره نشطاء سوريون على مواقع التواصل فإن الشيباني (37 عاما)، من مواليد محافظة الحسكة شرق البلاد ويحمل إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة دمشق وشهادتي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعات تركيا.

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كما شارك في تأسيس حكومة الإنقاذ في الشمال، وأسس إدارة الشؤون السياسية، وعمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات متميزة مع الأمم المتحدة ووكالاتها وأسهم في تسهيل العمل الإنساني في شمال غرب سوريا.