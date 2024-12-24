قتيلان بانفجار سيارة ملغمة في منبج شمال سوريا

أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حصيلة أولية لانفجار سيارة ملغمة في مدينة منبج شمال سوريا.

وقالت مصادر محلية إن التفجير وقع قرب مبنى التجنيد في مدينة منبج، بريف محافظة حلب الشرقي.

وبثت منصات بمواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر نيرانا مشتعلة في عدد من السيارات بموقع التفجير، حيث يقوم أفراد في زي عسكري بمحاولة إطفائها، كما سُمع دوي إطلاق نار في المكان.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم في منبج التي تشهد اشتباكات على أطرافها منذ أسبوعين بين فصائل سورية مقربة من تركيا، وما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

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" وعلى طريقة داعش قام تنظيم قسد بتنفيذ هجوم إرهابي

بسياره مفخخه وسط مدينة منبج "

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" هناك قتلى وجرحى في الهجوم' pic.twitter.com/QyVPBFjDUw — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) December 24, 2024

واندلعت معارك في منبج بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أسبوعين، حيث سيطرت فصائل من الجيش الوطني السوري على المدينة من قوات سوريا الديمقراطية في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ودفع هذا التصعيد قوات قسد إلى التراجع تدريجيا عن مركز مدينة منبج تنفيذا لاتفاق أُبرم بوساطة أميركية تركية.

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وحرصت الإدارة السورية الجديدة بعد إسقاط نظام بشار الأسد على إرسال تطمينات للأكراد، ودعوتهم للانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها في شمال وشرق سوريا، والانضواء تحت لواء الحكومة الجديدة وذلك حقنا للدماء.