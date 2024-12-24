"صيد الثعابين".. عملية جديدة للقسام تقتل ضابطا وجنديين إسرائيليين شمال غزة

حصلت الجزيرة على صور خاصة للكمين الذي نفذته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد قوة إسرائيلية شمالي قطاع غزة وقتلت خلاله ضابطا وجنديين.

ووفقا للصور التي نشرتها الجزيرة، فقد وقعت العملية التي أطلقت عليها القسام اسم "صيد الثعابين"، أمس الاثنين في منطقة دوار التعليم حيث تم استدراج القوة والإيقاع بأفرادها بين قتيل وجريح.

وأظهرت الصور دخول أحد الجنود الإسرائيليين إلى منزل مدمر لتفقده قبل دخول القوة إليه، وبعدما خرج منه تم إرسال طائرة مسيرة من طراز كواد كابتر لتفقد المنطقة.

ولم يتمكن الجندي ولا الطائرة من رصد العبوتين اللتين تم زرعهما مسبقا داخل البيت وخارجه. وبعد تسلل القوة إلى المنزل تم تفجير العبوة في 3 أفراد بشكل مباشر.

وبعد انفجار المنزل فرّت قوة من 10 أفراد مبتعدة عن المنزل حيث تم تفجير العبوة الثانية في 7 منهم.

ونشرت القسام صورة 3 قتلى وتركت صورة رابعة فارغة مع وضع علامة استفهام عليها، وقالت إن الاحتلال يخفي خسائره الحقيقية، وإنها لم تفصح عن بقية تفاصيل العملية بسبب الظرف الأمني، مضيفة: "للحديث بقية".

عملية معقدة

وأمس الاثنين، قالت القسام إنها قتلت 3 جنود إسرائيليين في عملية معقدة نفذتها بمشروع بيت لاهيا. في حين قالت القناة 13 الإسرائيلية إن 3 جنود قتلوا بتفجير عبوة ناسفة في بيت حانون.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العسكريين الثلاثة الذين قتلوا في العملية من لواء كفير، وقال إن أحدهم ضابط.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن العملية أسفرت أيضا عن إصابة 3 آخرين توصف حالة أحدهم بالحرجة.