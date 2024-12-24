شهيد بمخيم طولكرم والقسام تستهدف آليات الاحتلال

استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، في حين نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لاستهدافها آليات الاحتلال في مخيم طولكرم.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن فتى استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحامه المخيم منذ ساعات ما بعد منتصف الليل وسط اشتباكات مسلحة وانفجارات متواصلة في أنحاء متفرقة من المخيم، كما عززت قوات الاحتلال اقتحامها بجرافات عسكرية وعدد من الآليات.

وذكر شهود عيان أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم وحاصرت مخيمها ودفعت بتعزيزات عسكرية رفقة جرافات إلى المخيم، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال شرع في محاصرة المخيم وسط غطاء جوي من مسيّرات، ونشر قناصته على عدد من البنايات، وفق الشهود.

كما وثقت منصات تدمير آليات الاحتلال الممتلكات وتجريفها للبنية التحتية في المخيم، في ظل حملة اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، في مدن نابلس (شمال) ورام الله (وسط)، وعدة بلدات في محافظات الضفة الغربية، اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين.

📹 مخيم طولكرم بعد اقتحام قوات الاحتلال وتدمير البنية التحتية pic.twitter.com/UoF7xo007j — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) December 24, 2024

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كما قالت مصادر محلية إن آليات جيش الاحتلال اقتحمت بلدة رأس عطية جنوب قلقيلية شمالي الضفة، إلى جانب اقتحام آخر لمدينة بيت لحم جنوبي الضفة.

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مستوطنين متطرفين اعتدوا على مركبات المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة المحتلة.

قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت منزلين قيد الإنشاء بذريعة عدم الترخيص في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

عمليات القسام والسرايا

وقد نشرت كتائب القسام-طولكرم مشاهد لتفجيرها عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في "حارة الغانم" داخل مخيم طولكرم.

وفي حين قالت مصادر للجزيرة إن المقاومة أعطبت جرافة عسكرية عقب تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار ومحلية الصنع في محيط حارة الغانم بالمخيم، نشرت منصات فلسطينية مشاهد تفجير عبوة في آليات لجيش الاحتلال هناك.

🔴 اللحظات الأولى لاستهداف آليات جيش الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/zIFtwD3YWb — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) December 24, 2024

كما نقلت منصات فلسطينية عن بيان لكتيبة نابلس بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة في نابلس، واستهدفوا الآليات العسكرية بالرصاص والعبوات الناسفة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، بموازاة العدوان المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن 824 شهيدا ونحو 6500 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.