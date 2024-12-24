شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على النصيرات وجباليا

استشهد عنصران من الدفاع المدني ونجل أحدهما في غارة إسرائيلية استهدفت مقر الجهاز بحي الدرج شرق غزة، اليوم الثلاثاء، كما أُصيب واستشهد العشرات بقصف طائرات الاحتلال شمال القطاع ووسطه.

وأكد الدفاع المدني بغزة استشهاد سائق الإطفاء نبيل بهلول متأثرا بجراحه في قصف الاحتلال صباح اليوم مقر الجهاز، ملتحقا بالإطفائي نجيب ناجي سكر، الذي استُشهد مع نجله عقب القصف.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل، للجزيرة، إن قوات الاحتلال لا تريد لفرق الإنقاذ أن تعمل في القطاع، أو أن تساعد السكان أو تحمي المساعدات.

ووسط قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن 11 شخصا أصيبوا إثر قصف جوي ومدفعي على مخيم النصيرات.

وأضاف أن شخصين استشهدا وأصيب آخرون في استهداف تجمع للمواطنين عند مفترق جحجوح بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، كما استشهد آخر بغارة طالت شقة في عمارة الصحابة شرق المدينة.

وفي حي تل الهوى، استُشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت منصات محلية فلسطينية بأن طيران الاحتلال شن غارة على محيط مخبز أبو إسكندر شرق دوار الصاروخ شمال غرب مدينة غزة.

عاجل | طيران الاحتلال يشن غارة على محيط مخبز أبو إسكندر شرق دوار الصاروخ شمال غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/l95L0CdiK9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 24, 2024

إعلان

وفي شمال القطاع، أكد مراسل الجزيرة استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل في جباليا النزلة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرض البراوي قرب شارع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وألقت مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" قنابل على مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 45 ألفا و338، فضلا عن إصابة 107 آلاف و764 أغلبيتهم من النساء والأطفال.