الحوثيون يستهدفون يافا بصاروخ فرط صوتي وكاتس يتوعدهم

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الثلاثاء مهاجمة هدف عسكري بمنطقة يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، وشددت على مواصلة عملياتها إسنادا للمقاومة في قطاع غزة، بينما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالقضاء على قادة الحوثيين.

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وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع إن القوة الصاروخية للجماعة استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (وسط) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وأضاف – في بيان متلفز – أن العملية حققت أهدافها بنجاح دون توضيح بشأن طبيعة الهدف العسكري.

وأكد أن قوات الجماعة مستمرة في عملياتها العسكرية "ضد العدو الإسرائيلي إسنادا للمقاومة في غزة حتى وقف العدوان على القطاع ورفع الحصار عنه".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر الثلاثاء اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب، هو الثالث خلال أسبوع، فيما أصيب 20 شخصا أثناء توجههم إلى الملاجئ إثر انطلاق صافرات الإنذار.

من جهته، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس زعماء جماعة الحوثي في اليمن بمصير مشابه لقادة حركة حماس وحزب الله الذين اغتالتهم تل أبيب قبل أشهر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله "ستتعامل إسرائيل مع قادة الحوثيين في صنعاء ومناطق يمنية أخرى، على غرار تعاملها مع (الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى) السنوار في غزة و(الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل) هنية في طهران و(الأمين العام السابق لحزب الله حسن) نصر الله في بيروت".

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن كاتس أدلى بتلك التصريحات أثناء تفقد بطارية منظومة سهم "حيتس" التي اعترضت الليلة الماضية صاروخا أُطلق من اليمن، دون تحديد المكان.

وكانت إسرائيل قتلت السنوار وهنية ونصر الله في 3 هجمات بمواقع مختلفة في غزة وطهران وبيروت.

وأضاف كاتس "لن نُسلّم باستمرار إطلاق الميليشيات الحوثية النار على دولة إسرائيل، سنعمل ضد بنيتهم ​​التحتية وضدهم لإزالة التهديد".

وتوعد الوزير الإسرائيلي الداعمين للحوثيين بقوله "كل من يرعى الحوثي في ​​الحديدة أو صنعاء سيدفع الثمن باهظا".

تصعيد الهجمات

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيرات، وسط انتقادات حادة من المعارضة الإسرائيلية وقادة عسكريين سابقين لفشل الجيش في التصدي لهجمات الحوثيين وعدم قدرة الحكومة على وقف هذا التهديد.

والسبت الماضي، قصفت الجماعة هدفا عسكريا في مدينة يافا بصاروخ فرط صوتي فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضه، مما أدى إلى إصابة 20 إسرائيليا بجروح مختلفة، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلي.

كما أعلنت جماعة الحوثي في بيان مساء الاثنين أنها هاجمت بواسطة طائرتين مسيرتين هدفين عسكريين في يافا وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل.

وأكدت أنها مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وشددت على أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها.