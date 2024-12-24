الحوثيون: قصفنا هدفا عسكريا وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الثلاثاء مهاجمة هدف عسكري بمنطقة يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، وشددت على مواصلة عملياتها إسنادا للمقاومة في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان متلفز صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.

وقال سريع إن القوة الصاروخية للجماعة استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (وسط) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2.

وأضاف أن العملية حققت أهدافها بنجاح دون توضيح بشأن طبيعة الهدف العسكري.

وأكد أن قوات الجماعة مستمرة في عملياتها العسكرية "ضد العدو الإسرائيلي إسنادا للمقاومة في غزة حتى وقف العدوان على القطاع ورفع الحصار عنه".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر الثلاثاء اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب، هو الثالث خلال أسبوع، فيما أصيب 20 شخصا أثناء توجههم إلى الملاجئ إثر انطلاق صافرات الإنذار.

تصعيد الهجمات

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيرات، وسط انتقادات حادة من المعارضة الإسرائيلية وقادة عسكريين سابقين لفشل الجيش في التصدي لهجمات الحوثيين وعدم قدرة الحكومة على وقف هذا التهديد.

والسبت الماضي، قصفت الجماعة هدفا عسكريا في مدينة يافا بصاروخ فرط صوتي فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضه، مما أدى إلى إصابة 20 إسرائيليا بجروح مختلفة، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلي.

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كما أعلنت جماعة الحوثي في بيان مساء الاثنين أنها هاجمت بواسطة طائرتين مسيرتين هدفين عسكريين في يافا وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل.

وأكدت أنها مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وشددت على أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها.