تأجيل محاكمة المتهم بمحاولة اغتيال ترامب الثانية

أرجأت قاضية أميركية محاكمة المشتبه به في محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها الرئيس المنتخب دونالد ترامب حتى سبتمبر/أيلول 2025، وفقا لأمر قضائي.

ووافقت إيلين كانون، القاضية بالمحكمة الجزئية في فلوريدا، على طلب تأجيل المحاكمة الذي تقدم به محامون عن المشتبه به ريان روث (58 عاما)، التي كانت مقررة في العاشر من فبراير/شباط 2025.

وأرجع محامو المشتبه به طلب التأجيل إلى حجم الأدلة الكبير في القضية، لكن القاضية وصفت طلب التأجيل حتى ديسمبر/كانون الأول 2025 بأنه "مبالغ فيه".

وحددت القاضية موعدا لبدء المحاكمة أمام هيئة محلفين في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2025.

ويواجه روث 5 تهم، من بينها محاولة اغتيال مرشح رئاسي كبير، بالإضافة إلى تهمة حمل مسدس قرب ملعب غولف مملوك لترامب في فلوريدا في سبتمبر/أيلول الماضي بهدف إطلاق النار عليه أثناء الحملة الرئاسية.

وفي 13 يوليو/تموز الماضي تعرض ترامب لمحاولة الاغتيال الأولى، وأصيب بجرح طفيف في أذنه، عندما أطلق شاب النار باتجاهه أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.