بنغلاديش تطالب الهند بتسليم الشيخة حسينة لمحاكمتها

أعلنت بنغلاديش أنها طلبت من نيودلهي بشكل رسمي تسليم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد لمقاضاتها، والتي فرّت من البلاد متوجهة إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب الماضي.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية توحيد حسين أمام صحفيين "أبلغنا الحكومة الهندية عبر مذكرة شفوية (مذكرة دبلوماسية) أننا نريد إعادتها للقيام بالإجراءات القانونية".

وجاء طلب داكا لنيودلهي أمس الاثنين، بعد أسبوعين من زيارة وزير خارجية الهند سوبرامانيام جيشانكار لبنغلاديش.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن نيودلهي تلقت طلبا بهذا الصدد، وأضاف "حتى الآن ليس لدينا أي تعليق على هذا الموضوع".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش في داكا مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة ونحو 50 شخصية أخرى من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، وشخصيات حكومية عديدة، وذلك على خلفية مقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.

واتُّهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما، وحكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.

وفرّت الشيخة حسينة من البلاد في مروحية متوجهة إلى الهند بعد مظاهرات استمرت أسابيع، تحولت فيما بعد إلى عصيان مدني شعبي عمّ البلاد.