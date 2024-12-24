الكنيست يصادق على تمديد حالة الطوارئ بإسرائيل لعام آخر

صدّق الكنيست الإسرائيلي فجر الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ لعام إضافي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك بناء على طلب الحكومة.

ويتيح تمديد حالة الطوارئ للحكومة الإسرائيلية إصدار أوامر طوارئ تكون سارية المفعول، وتتجاوز التشريعات العادية للكنيست، وتظل سارية المفعول خلال فترة إعلان حالة الطوارئ فقط.

وأعلنت إسرائيل مساء السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حالة الطوارئ في البلاد، وذلك في أعقاب هجوم طوفان الأقصى الذين شنته حركة حماس على مواقع عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.