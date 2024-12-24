الاحتلال يهدم منزلين ومطعما فلسطينيا بالقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين ومطعما ومنشآت زراعية في مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس -عبر صفحتها على موقع فيسبوك- إن قوات الاحتلال مستعينة بجرافات هدمت في بلدة حِزما شمال القدس "منزل المواطن المقدسي فارس صلاح الدين، الذي تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع".

وأضافت أن الهدم طال أيضا "منزلا آخر قيد الإنشاء يعود للمواطن المقدسي حابس علي، إضافة إلى تجريف أشجار زيتون وسلاسل حجرية في المنطقة".

بيت العمر بات ركاماً..

مقدسيون يتفقدون ركام منزل عائلة صلاح الدين بعد أن هدمته آليات الاحتلال في بلدة حزما pic.twitter.com/kXkeBJocpn — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) December 24, 2024

وفي بلدة بيت حنينا، شمال القدس أيضا، ذكرت المحافظة أن "آليات الاحتلال هدمت محلا تجاريا في بلدة بيت حنينا بعد أن أغلقت الشارع المؤدي إليه ومنعت الوجود في محيطه".

من جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي إن الشرطة الإسرائيلية دهمت بلدة العيسوية وباشرت في تحرير مخالفات وغرامات عشوائية بحق مركبات المواطنين.

ووفق تقرير لمحافظة القدس، فإن سلطات الاحتلال نفذت 423 عملية هدم في القدس منذ أن صعّد الاحتلال إجراءاته في المدينة بالتزامن مع بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.