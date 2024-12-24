الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون يدخل المستشفى

دخل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون المستشفى اليوم الاثنين بسبب إصابته بحمى، حسب ما قال نائب رئيس مكتبه.

وكتب أنجيل أورينا على منصة إكس "دخل الرئيس كلينتون إلى المركز الطبي لجامعة جورج تاون بعد ظهر اليوم لإجراء الفحوص ومراقبة حالته بعد إصابته بالحمى". وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن وضعه ليس خطيرا.

وكان كلينتون قد ألقى خطابا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو هذا الصيف، وشارك في حملة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الشهر الماضي لدعم الحملة الرئاسية الفاشلة لنائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض، مر كلينتون بعدد من المشاكل الصحية؛ ففي عام 2004 خضع كلينتون لعملية جراحية في القلب (تحويل مسار شرايين القلب) بعد أن عانى من آلام في الصدر وضيق في التنفس.

وعاد إلى المستشفى لإجراء جراحة بسبب انهيار جزئي في الرئة في عام 2005، وفي عام 2010 تم تركيب زوج من الدعامات له في شريان تاجي.

قاد كلينتون الولايات المتحدة لفترتين رئاسيتين من عام 1993 حتى 2001، وهو ثاني أصغر رئيس أميركي على قيد الحياة بعد باراك أوباما البالغ 63 عاما، ويكبره جورج دبليو بوش والرئيس المنتخب دونالد ترامب بأشهر معدودة.