جيش الاحتلال يقتحم بلدات ومدنا بالضفة ويشتبك مع مقاومين

اندلعت مساء أمس الاثنين اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق عدة بالضفة الغربية، خاصة في نابلس وبيت لحم حيث أصيب طفل وسيدة فلسطينيان بالرصاص الحي بسبب المواجهات.

وذكرت مصادر للجزيرة أن اشتباكات اندلعت مع عناصر الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامهم محيط مخيم العين غربي نابلس شمال الضفة المحتلة.

كما سجلت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام قرية أودلا جنوبي المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بـ"إصابة طفل برصاص الاحتلال، عقب اقتحام بلدة بيتا جنوبي نابلس".

ونقلت "وفا" عن رئيس بلدية بيتا قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، مما أسفر عن إصابة طفل بالرصاص الحي في القدم، وتم نقله لمستشفى رفيديا بالمدينة لتلقي العلاج".

وأكدت مصادر للجزيرة إصابة سيدة فلسطينية بالرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال خلال مواجهات مع فلسطينيين في حوسان غرب بيت لحم جنوب الضفة.

كما قام عناصر من الجيش الإسرائيلي باقتحام مدينة طولكرم، وبلدة عزون شرقي قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة إسرائيلية من المستعربين اعتقلت فلسطينيا بعد الاعتداء عليه في العيساوية بالقدس المحتلة.

تدمير جرافة الاحتلال ممتلكات الأهالي في مخيم طولكرم pic.twitter.com/HVhi5hES3k — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 24, 2024

اعتداءات المستوطنين

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مستوطنين متطرفين اعتدوا على مركبات المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة المحتلة.

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كما قام مستوطنون بتجريف أراض فلسطينية وشرعوا بزراعتها في خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، بموازاة العدوان المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن 824 شهيدا ونحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.