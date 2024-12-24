إسرائيل توجه سفاراتها للعمل على تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا

أصدرت إسرائيل تعليمات لسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعة الحوثيين في اليمن تنظيما إرهابيا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في بيان، إن "الحوثيين يشكلون تهديدا ليس لإسرائيل فحسب، بل أيضا للمنطقة والعالم بأسره"، مضيفا أن أهم وأول شيء يتعين فعله هو تصنيفهم تنظيميا إرهابيا.

وأطلق الحوثيون مرارا طائرات مسيرة وصواريخ نحو إسرائيل، في حين تقول الحركة إنها لن تتوقف قبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف ساعر أن الولايات المتحدة والسعودية وماليزيا والإمارات وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وإسرائيل تصنف الحوثيين حاليا تنظيما إرهابيا.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن ملايين الأشخاص هرعوا للمرة الثالثة خلال أسبوع إلى الملاجئ بسبب صواريخ الحوثي.

واليوم الثلاثاء، علقت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على حادثة سقوط طائرة أميركية مقاتلة من طراز "إف-18" فوق البحر الأحمر الأسبوع الماضي، وقالت إن الحادثة تكشف عن مدى التحدي الكبير الذي يشكله الحوثيون في اليمن، ليس لإسرائيل فحسب، بل للولايات المتحدة والمجتمع الدولي أيضا.

وعبّرت الصحيفة الإسرائيلية عن اعتقادها أن قدرة التحالف -بقيادة الولايات المتحدة- على ردع الحوثيين باتت موضع شك، بعد أن أظهرت الجماعة صمودا أمام الضربات الجوية، "متجاهلة" المعاناة الشديدة للمدنيين في اليمن.

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ومنذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو إسرائيل، وتتوعد باستمرار عملياتها ضمن ما تصفها بـ"نصرة غزة"، مؤكدة أنها لن تتوقف "إلا بوقف العدوان" على القطاع.