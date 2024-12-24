أونروا: طفل يقتل في غزة كل ساعة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن طفلا يقتل في قطاع غزة كل ساعة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن 14 ألفا و500 طفل فلسطيني قتلوا في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشددا على أن هؤلاء ليسوا أرقاما بل حياة انتهت قبل أوانها.

وأضاف لازاريني أنه لا يمكن تبرير قتل الأطفال أو من نجوا منهم وأصيبوا بصدمات جسدية وعاطفية.

وقال المفوض العام لأونروا إن الصبية والفتيات في غزة يتنقلون بين الأنقاض، وهم محرومون من التعليم.

وحذر من نفاد الوقت بسرعة وخسران الأطفال حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن قطاع غزة على وشك فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن أكثر من 625 ألف طفل في غزة ظلوا خارج المدارس، منهم 300 ألف طالب كانوا ملتحقين بمدارس أونروا قبل الحرب.

يذكر أن أونروا تتعرض لحملة إسرائيلية شرسة تستهدف حظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.