مواجهات بالخليل والاحتلال يخضع العشرات لتحقيق ميداني

أصيب 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال اليوم الاثنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تزامنا مع شن القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات طالت أكثر من 25 فلسطينيا، وإخضاعها عشرات الفلسطينيين لتحقيق ميداني في الخليل.

وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات عقب اقتحام قواته مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة فجر اليوم الاثنين.

وقالت مصادر للجزيرة إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل ضوئية خلال اقتحامها حي كفر عقب شمالي القدس المحتلة فجر اليوم.

وأفادت مصادر للجزيرة باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة الغربية، كما أكدت إصابة شخصين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء تنفيذها عمليات هدم في شيوخ العروب شمال الخليل.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال هدم منزلا كان يؤوي 7 أشخاص في قرية شيوخ العروب.

آثار هدم قوات الاحتلال لمنزل في منطقة شيوخ العروب شمال الخليل. pic.twitter.com/npNqeD2XKR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 23, 2024

اعتقالات وتحقيق ميداني

وفي بيت لحم جنوبي الضفة، اعتقلت القوات الإسرائيلية 25 فلسطينيا في بلدة تقوع بعد مداهمة عشرات المنازل.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاحتلال اعتقل شابا من بلدة بيرزيت شمال رام الله بعد اقتحام منزله، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة سلواد شرق رام الله وقرية شقبا غربا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين وأخضعت العشرات لتحقيق ميداني، خلال اقتحام مخيم الفوار جنوبا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

#متابعة | مصادر محلية: جيش الاحتلال يواصل احتجاز عدد كبير من الشبان عقب مداهمة منازلهم واعتقالهم بمخيم الفوار جنوب الخليل ونقلهم إلى نادي المخيم للتحقيق معهم. pic.twitter.com/cnqYhfkXol — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 23, 2024

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال حولت نادي شباب مخيم الفوار إلى مركز تحقيق ميداني، حيث قامت باحتجاز قرابة 100 شخص وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل أن تفرج عنهم.

كما أغلقت تلك القوات جميع مداخل ومخارج المخيم، ومنعت التجول داخله، علما بأن هذا الاقتحام هو الثالث للمخيم خلال 24 ساعة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد 824 وإصابة نحو 6500 واعتقال الآلاف.