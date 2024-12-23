نيران تحرق مواطنا أمام مستشفى كمال عدوان وغزة تحصي 58 شهيدا خلال يوم

تواصل قوات الاحتلال استهداف مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة اشتعال النيران بمواطن استهدفته قوات الاحتلال أمام المستشفى.

وأظهرت المشاهد اشتعال النيران في أحد المواطنين الفلسطينيين عقب استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام بوابة مستشفى كمال عدوان. وحاول عدد من الفلسطينيين انتشال المواطن في ظل تواصل إطلاق النار من المسيرات والآليات العسكرية.

وأضرمت قوات الاحتلال النيران وأحرقت عشرات المنازل في محيط مستشفى كمال عدوان، وسط إطلاق نار متواصل من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة.

ونشر مدير المستشفى حسام أبو صفية مقطع فيديو لآلية إسرائيلية تضع صندوقا خشبيا كبيرا قال إنه محمل بـ"المتفجرات"، أمام إحدى بوابات المشفى.

وقال أبو صفية عبر حسابه بفيسبوك "آليات الاحتلال، الآلية (روبوتات)، تقوم بوضع صناديق متفجرات على بوابات مستشفى كمال عدوان".

وخلال الأيام السابقة، قال أبو صفية وشهود عيان إن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية بمحيط المستشفى باستخدام الروبوتات المتفجرة.

وفي وقت سابق اليوم، قال أبو صفية في بيان إن المستشفى يواجه تهديدا يوميا بالقصف المستمر بنية "القتل والتهجير القسري"، واصفا هذه الحالة بـ"الخطيرة والمرعبة".

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من جانب آخر، أعلن مستشفى العودة شمالي القطاع أن حريقا اندلع في مستودع الأدوية المركزي بالمستشفى، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط المكان.

ولأكثر من مرة، قالت إدارة مستشفى العودة إنها تكافح من أجل تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين الذين يصلون إليه بصعوبة في حين يعرقل نفاد الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي هذه الجهود.

من جهة أخرى، حدثت وزارة الصحة في غزة أرقام الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكدت أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 مصابا خلال 24 ساعة.

وأوضحت أن حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية ارتفعت إلى 45 ألفا و317 قتيلا و107 آلاف و713 مصابا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وأوضح المراسل أن جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء إلى سكان منطقة الشجاعية وطالبهم بالانتقال لغرب مدينة غزة.

من جانب آخر، شيعت جثامين 17 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية متفرقة على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

اشتعال النيران في خيام النازحين بعد استهداف الخيام بمنطقة المواصي بخان يونس #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/SCPLVMWCtW — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 23, 2024

وكان 6 فلسطينيين استشهدوا في غارتين من مسيرات إسرائيلية استهدفت عناصر تأمين المساعدات في منطقة المواصي جنوبي القطاع، في حين استشهد 11 في غارة إسرائيلية استهدفت ليلة أمس خياما تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس.

وفي شمال القطاع، واصل جيش الاحتلال نسف المربعات السكنية في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف طوال ساعات الليل.

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وقالت قناة الأقصى الفضائية إن طائرات الاحتلال المسيّرة "الكواد كابتر" أطلقت النار بكثافة على منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفي شارع النزهة ومحيط دوار فيشارا في جباليا البلد.