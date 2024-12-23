رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

نغير وجه الشرق الأوسط وهذا أمر يسعد أصدقاءنا

نقوم باتخاذ إجراءات مهمة على كل المستويات لإعادة المختطفين.

هناك تقدم بشأن الصفقة سببه أمور منها أن السنوار لم يعد بيننا وكذا الضربات التي نوجهها لحماس.

لست متأكدا من الوقت الذي نحتاج من أجل إتمام صفقة التبادل.

هناك تقدم في ملف صفقة استعادة المختطفين لكن لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر.

نتخذ إجراءات على كل المستويات لإعادة المختطفين.

لن أكشف لكم عن تفاصيل المفاوضات والإجراءات التي نقوم بها.

لن نتيح لأي إرهابي التمركز على حدودنا، وكما قلت: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.

التفاصيل بعد قليل..