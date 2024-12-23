الكرملين: بوتين سيلتقي الأسد ونتواصل مع الإدارة الجديدة بسوريا

قال مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الذي منحته موسكو اللجوء بعد إسقاط نظامه في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف أوشاكوف أنه لم يتم تحديد موعد للقاء بعد.

وتابع المسؤول الروسي أن بلاده على اتصال مع الإدارة السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري.

وقبل أيام، قال الرئيس الروسي إنه لم يلتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو، لكنه أعرب عن عزمه التحدث إليه.

واعتبر بوتين أن بلاده حققت أهدافها في سوريا، وأن سقوط نظام الأسد لا يشكل هزيمة لبلاده.

وكانت موسكو بررت منح اللجوء للرئيس السوري المخلوع وزوجته أسماء وأبنائه لدواعٍ إنسانية.

وفي السياق، نفى الكرملين اليوم الاثنين ما تردد عن طلب أسماء الأسد إذنا خاصا لمغادرة روسيا.

وكان موقع "آ هبر" التركي ذكر أن زوجة بشار الأسد تسعى للعودة إلى بريطانيا التي ولدت وتربّت فيها وتحمل جنسيتها، وأنها تتواصل مع مكاتب محاماة كبرى للانفصال عنه.

وبحسب تقارير إعلامية، فر الأسد من سوريا عبر قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية (غربي سوريا) مع عدد قليل من المرافقين صباح الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري الذي شهد دخول قوات إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.