وفد قطري يصل دمشق لإجراء مباحثات مع الإدارة الجديدة

بدأ وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي اليوم الاثنين زيارة إلى دمشق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين.

وقال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -عبر منصة إكس- إن الخليفي وصل دمشق على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى لعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين، وتجسيدا "للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سوريا".

وأوضح أن الوفد وصل على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار العاصمة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأعادت قطر فتح سفارتها في دمشق السبت الماضي بعد إغلاقها لمدة 13 عاما، ورفع العلم القطري على مبنى السفارة لتعود إلى العمل من جديد.

ومنذ سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يصل إلى دمشق بوتيرة يومية مسؤولون إقليميون ودوليون يعقدون اجتماعات مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.