الشرع يدعو أمير قطر لزيارة سوريا والدوحة تبحث تأمين مطار دمشق

قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إنه وجه دعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سوريا، مؤكدا أن قطر لها أولوية خاصة في سوريا بسبب مواقفها المشرفة تجاه الشعب السوري.

وقال الشرع في تصريحات صحفية إلى جوار وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي في العاصمة السورية دمشق، إن الجانب القطري كان ثابتا على موقفه في كل المراحل إلى جانب الشعب السوري، وأن مشاركة دولة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

وأضاف الشرع أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أفضل مما كانت في السابق وأنهم سيبدأون تعاونا استراتيجيا واسعا مع قطر خلال الفترة المقبلة، يسعون من خلاله إلى الاستفادة من الخبرات القطرية في جميع المجالات.

وقال إن الدوحة أبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاعات من بينها الطاقة في سوريا في المستقبل.

بدوره قال زير الدولة بوزارة الخارجية القطرية إنه بحث مع الشرع خطوات المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن موقف دولة قطر ثابت في الوقوف إلى جانب سوريا وشعبها، وأن الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض للوصاية من أحد.

تأمين مطار دمشق

وقالت مصادر للجزيرة إن الوفد القطري المرافق للخليفي بحث دعم الدوحة لتأمين مطار دمشق الدولي وتدريب الكوادر الفنية، وأضافت المصادر أن وفد الخطوط الجوية القطرية ناقش سبل تطوير أجهزة الملاحة الأرضية في المطار وأبراج المراقبة الجوية.

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من جهته ذكر مراسل الجزيرة أن وفدرا قطريا مختصا بحث مع الإدارة السورية الجديدة تأهيل المطارات وتسهيل تسيير الرحلات الدولية.