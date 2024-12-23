الشرع يدعو أمير قطر لزيارة سوريا والدوحة تبحث تأمين مطار دمشق

قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إنه وجه دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سوريا، مؤكدا أن قطر لها أولوية خاصة في سوريا بسبب مواقفها المشرفة تجاه الشعب السوري.

وقال الشرع في تصريحات صحفية إلى جوار وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي بالعاصمة السورية دمشق إن الجانب القطري كان ثابتا على موقفه في كل المراحل إلى جانب الشعب السوري، وإن مشاركة دولة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

وأضاف الشرع أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أفضل مما كانت في السابق، وأنهم سيبدؤون تعاونا إستراتيجيا واسعا مع قطر خلال الفترة المقبلة يسعون من خلاله إلى الاستفادة من الخبرات القطرية في جميع المجالات.

وقال إن الدوحة أبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاعات، من بينها الطاقة في سوريا في المستقبل.

بدوره، قال وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي إنه بحث مع الشرع خطوات المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن موقف دولة قطر ثابت في الوقوف إلى جانب سوريا وشعبها، وأن الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض للوصاية من أحد.

تأمين مطار دمشق

من جهتها، قالت الخارجية القطرية إن الوزير الخليفي بحث مع الشرع العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها، كما بحث معه احتياجات مطار دمشق الدولي وكيفية تقديم الدعم اللازم لتشغيله.

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وأضافت الخارجية أن الخليفي "أكد استمرار دعم دولة قطر الراسخ للأشقاء السوريين لبناء دولة المؤسسات".

وفي هذا الإطار، قالت مصادر للجزيرة إن الوفد القطري المرافق للخليفي بحث دعم الدوحة تأمين مطار دمشق الدولي وتدريب الكوادر الفنية.

وأضافت أن وفد الخطوط الجوية القطرية ناقش سبل تطوير أجهزة الملاحة الأرضية في المطار وأبراج المراقبة الجوية.

من ناحيته، ذكر مراسل الجزيرة أن وفدا قطريا مختصا بحث مع الإدارة السورية الجديدة تأهيل المطارات وتسهيل تسيير الرحلات الدولية.