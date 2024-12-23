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عاجل | مصادر إسرائيلية: مقتل ثلاثة جنود في جباليا وإصابة ثلاثة آخرين توصف حالة أحدهم بالحرجة

23/12/2024-|آخر تحديث: 23/12/202405:30 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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