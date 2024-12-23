القسام تجهز على قوة إسرائيلية وتستولي على أسلحتها بغزة

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "مجاهديها تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأضافت القسام في بيان عسكري أن مقاتليها اقتحموا بعد ذلك المنزل وأجهزوا على كافة أفراد القوة الإسرائيلية من مسافة الصفر واغتنموا أسلحتهم.

وأشار بيان القسام إلى أن مقاتليها أخرجوا عددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل المستهدف.

وفي سياق متصل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 3 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة الليلة الماضية في جباليا شمال قطاع غزة، في حين لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الجيش الإسرائيلي.

كمائن القسام

وأمس الأحد بثت كتائب القسام مشاهد من تصدي مقاتليها لجيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور التوغل شمالي قطاع غزة، ووجهت رسائل عبر قادتها الميدانيين مليئة بالتحدي.

وحمل فيديو القسام الجديد اسم "كمائن الصمود والتحدي"، وتضمّن عمليات مباشرة ضد القوات والآليات الإسرائيلية في مخيم جباليا.

وشملت العمليات استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" في حارة الدقعة بمخيم جباليا بقذيفة مضادة للدروع، إلى جانب استهداف ناقلة جند إسرائيلية في ساحة الخلفاء الراشدين.

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وأظهرت اللقطات عملية قنص جندي إسرائيلي في شارع أبو العيش وسط جباليا وإصابته بصورة مباشرة سقط على إثرها أرضا، إضافة إلى تفجير عبوة أرضية في عدد من الجنود الإسرائيليين.

وختمت القسام اللقطات بعملية استهداف أحد المنازل قرب جباليا البلد كانت تتحصن فيه قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة مضادة للتحصينات.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمال غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.