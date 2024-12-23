شهداء إثر استهداف عناصر تأمين مساعدات في غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عناصر تأمين مساعدات وسط قطاع غزة، في حين أسقطت غارات الاحتلال نحو 30 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم.

وقال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف استهدف عناصر تأمين المساعدات في شارع صلاح الدين بدير البلح وسط قطاع غزة.

مشاهد جديدة.. نقل 4 شهـــــداء جراء قصف الاحتلال عناصر تأمين المساعدات على شارع صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/8Gl9UhUoxg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 23, 2024

في تطورات أخرى، قال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على تجمع لمواطنين بمحيط مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمحيط سوق العملة شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وأوضح المراسل أن جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء إلى سكان منطقة الشجاعية وطالبهم بالانتقال لغرب مدينة غزة.

من جانب آخر، شيعت جثامين 17 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية متفرقة على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وأفاد مراسل الجزيرة باشتعال النيران بمنازل عدة نتيجة إلقاء مسيرات إسرائيلية مواد حارقة على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة اشتعال النيران بمواطن استهدفته قوات الاحتلال أمام المستشفى.

وأظهرت المشاهد اشتعال النيران في أحد المواطنين الفلسطينيين عقب استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام بوابة مستشفى كمال عدوان. وحاول عدد من الفلسطينيين انتشال المواطن في ظل تواصل إطلاق النار من المسيرات والآليات العسكرية.

وقد أعلن مستشفى العودة أن حريقا اندلع في مستودع الأدوية المركزي بالمستشفى، إثر قصف بمحيط المكان.

ولأكثر من مرة، قالت إدارة مستشفى العودة إنها تكافح من أجل تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين الذين يصلون إليه بصعوبة في حين يعرقل نفاد الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي هذه الجهود.

وحدثت زارة الصحة في غزة أرقام الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكدت أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 مصابا خلال 24 ساعة.

وأوضحت أن حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية ارتفعت إلى 45 ألفا و317 قتيلا و107 آلاف و713 مصابا.