الإليزيه: إعلان الحكومة الجديدة مساء اليوم

أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو سيتم مساء اليوم الاثنين.

وجاء في إعلان أصدره قصر الإليزيه أن الحكومة الجديدة سيعلن عنها قبل حلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، وأرجع البيان سبب تأخر الإعلان ليوم الحداد الوطني في فرنسا تضامنا مع أرخبيل مايوت الذي ألحق به إعصار شيدو دمارا واسعا.

وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك، عند الساعة 22:30 بتوقيت غرينيتش، في دقيقة صمت تضامنا مع الأرخبيل في باحة الشرف في قصر الإليزيه، وبيّن أن كافة أنحاء فرنسا ستشهد وقفات صمت مماثلة.

يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو (73 عاما) قد كلف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر/كانون الأول بعد سحب الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه، ويتطلع لتشكيل حكومة جديدة قبل حلول عيد الميلاد.

وأجرى ماكرون وبايرو محادثات أمس الأحد، لكن الاجتماع لم يعقبه إعلان عن الحكومة الجديدة كما كان متوقعا.

نيل الثقة

ويتطلّع بايرو إلى تشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية وإقرار ميزانية العام المقبل، كما يرغب في أن تشمل الحكومة الجديدة شخصيات وازنة، من اليسار واليمين والوسط لتحصينها في مواجهة أي مذكرة لحجب الثقة عنها.

إعلان

ولم تتضح بعد أسماء الشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية الأبرز، علما أن المداولات تشمل رئيسة الوزراء السابقة إليزابيت بورن ووزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان ورئيس منطقة أو-دو-فرانس الشمالية كزافييه برتران اليميني.

وتشهد فرنسا أزمة سياسية عميقة منذ دعوة ماكرون لانتخابات مبكرة الصيف الماضي، مما أدى لانقسام في البرلمان.