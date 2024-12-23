ترامب: ماسك لا يمكن أن يصبح رئيسا لأميركا

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب -أمس الأحد- إن رئيس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك لا يمكن أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة لأنه "لم يولد في هذا البلد".

وجاءت تصريحات ترامب ردا على تساؤلات بشأن تصاعد النفوذ السياسي لماسك خلال تجمع حاشد في فينيكس بولاية أريزونا.

وقال ترامب "أنا هادئ، أتعلمون لماذا؟ لا يمكن له أن يكون كذلك، فهو لم يولد في هذا البلد"، في إشارة إلى ماسك.

وولد المخترع الأميركي إيلون ماسك في جنوب أفريقيا، ويحمل 3 جنسيات؛ جنوب أفريقية وكندية وأميركية.

وتنص المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة على أنه يشترط لمن يريد أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مواطنا أميركيا بالمولد.

وكان ترامب يرد بذلك على منتقديه، لا سيما من المعسكر الديمقراطي، الذين وصفوا في الأيام الأخيرة أغنى رجل في العالم بأنه "الرئيس ماسك"، نظرا لحضوره على الساحة السياسية إلى جانب الرئيس المنتخب.