السودان يثمن اعتذار أوغندا عن تصريحات قائد جيشها باجتياح الخرطوم

ثمّنت الحكومة السودانية اعتذار أوغندا رسميا عن تصريحات نجل الرئيس يوري موسيفيني باجتياح الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أمس الأحد، إنها تُعرب عن ترحيبها باعتذار الحكومة الأوغندية رسميا عن التصريحات التي نُشرت في منصة إكس، في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، باسم قائد قوات الدفاع الأوغندية.

وكان موهوزي موسيفيني نجل الرئيس الأوغندي والذي يشغل منصب قائد الجيش قد كتب على منصة إكس قائلا "سنتمكن من الاستيلاء على الخرطوم بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب تسلمه رئاسة الولايات المتحدة. سوف تنتهي هذه الفوضى في السودان قريبا"، قبل أن يحذف ما كتبه لاحقا.

وطالبت الحكومة السودانية أوغندا باعتذار رسمي عن تلك التصريحات التي وصفتها بالمؤسفة.

وقالت وزارة الخارجية الأوغندية، في مذكرة وجهتها لسفارة السودان بكمبالا، إن تلك التعليقات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة الأوغندية، وإن منصة إكس ليست القناة الرسمية لإعلان مواقف الحكومة الأوغندية.

وأكد بيان وزارة الخارجية الأوغندية التزام الحكومة بالتعايش السلمي وتقوية العلاقات الثنائية مع السودان، بما في ذلك التعاون لمعالجة تحديات السلم والأمن.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

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وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.