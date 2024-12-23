الاحتلال يقتل فلسطينيا شمال القدس بزعم محاولة طعن جندي

استشهد فلسطيني -اليوم الاثنين- على يد الشرطة الإسرائيلية بعد زعمهم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز عسكري ببلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة، حسبما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ولم تشر الإذاعة إلى حالة الفلسطيني أو هويته، ولم تتوفر على الفور رواية شهود عيان فلسطينيين عن الحادث، كما ذكرت الإذاعة أنه لم يصب أي إسرائيلي، مشيرة إلى أن قوات الأمن أغلقت الطرق المحيطة بموقع عملية الطعن المزعومة.

ويأتي هذا التطور في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتنفذ اعتداءات بحق الفلسطينيين ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

#شاهد

مشاهد للشاب الذي أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في محيط حاجز حزما شمال شرق القدس pic.twitter.com/uPNujrLUv9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 23, 2024

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة عن نحو 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.