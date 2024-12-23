أردوغان: ندعم سوريا الجديدة وتركيا وقفت على الجانب الصحيح من التاريخ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ستضطر للانسحاب من الأراضي التي احتلتها في سوريا، واعدا بتقديم الدعم إلى الشعب السوري.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها إن "الوضع الجديد الناجم عن الثورة فيها وجه أنظار العالم مجددا إلى سوريا، وباعتبارنا أشقاء لها فإننا نقرأ المرحلة الجديدة بشكل أفضل".

وأضاف: "منذ اللحظة الأولى للأزمة السورية وقفنا على الجانب الصحيح من التاريخ".

كما قال إن "وزير الخارجية (هاكان فيدان) زار دمشق أمس ومن الآن فصاعدا سنزيد الزيارات إلى سوريا"، مضيفا أن رسائل الإدارة السورية الجديدة مطمئنة وتبعث على التفاؤل.

ووعد الرئيس التركي بتقديم الدعم اللازم إلى الشعب السوري "الذي انتصر في حربه ضد النظام الظالم لجعل هذا النصر والنجاح دائمين".

"خنق الأمل السوري"

وبخصوص العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، قال أردوغان إن السبب وراء هذا العدوان المتزايد هو التعتيم على الثورة في سوريا وخنق آمال شعبها، وفق قوله.

وجدد التأكيد على أن "نهج تركيا الثابت هو حماية وحدة الأراضي السورية تحت كل الظروف"، مشيرا إلى أن "استقرار سوريا مصدر استقرار وثقة لكل المنطقة".

كما أكد الرئيس التركي أنه "لا مكان في مستقبل سوريا لأي منظمة إرهابية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني".

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وكان وزير الخارجية التركي وصل إلى دمشق أمس في زيارة لم يعلن عنها، وهي الأولى لوزير خارجية تركي منذ أكثر من عقد، والتقى لدى وصوله القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب بمشاركة القائم بأعمال السفارة التركية.

وعقد الشرع مؤتمرا صحفيا في العاصمة دمشق مع وزير الخارجية التركي، أكدا خلاله على أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتعزيز الحكومة المقبلة، كما دعا الجانبان كذلك إلى رفع العقوبات عن سوريا.

وجاءت زيارة فيدان بعد زيارة سابقة لرئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن لدمشق في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.