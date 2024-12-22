مشاهد محاكاة لعملية مركبة قتلت فيها القسام 5 جنود إسرائيليين بجباليا

بثت قناة الجزيرة مشاهد تحاكي عملية مركبة، أجهز فيها مقاتلو كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- على 5 جنود إسرائيليين، واشتبكوا مع آخرين من المسافة صفر في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس السبت أن مقاتليها أجهزوا -في عملية مركبة وسط مخيم جباليا- على 3 جنود إسرائيليين طعنا بالسكاكين واغتنموا أسلحتهم الشخصية، ثم اقتحموا منزلا تحصنت به قوة راجلة أخرى وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع بقية أفراد هذه القوة من مسافة صفر.

وفي عملية أخرى أعلنت القسام عن إلقاء قنابل يدوية إسرائيلية الصنع صوب جنود للاحتلال بجوار ناقلة جند، وأوقعتهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا.

ومع استمرار المعارك المحتدمة في شمال القطاع، أكدت صحيفة هآرتس أن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مخيم جباليا أسفرت عن مقتل 35 جنديا وإصابة المئات منذ بدئها قبل نحو 75 يوما.

يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، تشن عمليات نوعية وتخوض اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في جميع أنحاء القطاع منذ أزيد من عام، لا سيما بمخيم جباليا شمالا حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية خلفت عشرات الشهداء ودمارا كبيرا في المساكن والمنشآت.