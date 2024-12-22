الشرع وفيدان يبحثان تعزيز الحكومة المقبلة بسوريا والعلاقات الاستراتيجية

عقد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مؤتمرا صحفيا في العاصمة دمشق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكدا خلاله على أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الحكومة المقبلة، كما دعا الجانبان كذلك إلى رفع العقوبات عن سوريا.

وخلال المؤتمر الصحفي قال الشرع إنه بحث مع فيدان موضوع تقوية الحكومة الجديدة وبالأخص وزارة الدفاع وجعل السلاح بيد الدولة حصرا.

وأكد الشرع أن تركيا وقفت مع الثورة منذ بدايتها وأبدت استعدادها لمساعدة سوريا، وأضاف أن دمشق ستبني علاقات استراتيجية مع أنقرة تليق بمستقبل المنطقة.

كما قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة إن النظام المخلوع عمل خلال نصف قرن على تخويف الأقليات وإثارة النعرات، لكنهم سيعملون على حماية الطوائف والأقليات، وتأسيس دولة تليق بالشعب السوري.

واضاف الشرع أنهم توافقوا مع الفصائل على قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع، مشيرا إلى أن غالبية الفصائل موافقة على ذلك، مشددا على أن السلاح المنفلت يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة، وأن منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة وبالتاي لن يسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.

ودعا الشرع إلى انتهاء العقوبات على سوريا بعد زوار أسبابها برحيل النظام المخلوق، وقال إنه لا بد من توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات.

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وأشار إلى أن نصف الشعب السوري خارج البلاد وبنية الاقتصاد التحتية مدمرة مؤكدا على أن التحديات أمامهم كبيرة، ولا بد من تخفيف معاناة الشعب السوري بقدر الاستطاعة.

مستقبل مشرق

من جهته أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تقف إلى جانب السوريين ولن تتركهم، وقال إن الفترة الماضية كانت سوداء في تاريخ سوريا لكنهم مقبلون على مستقبل مشرق.

وأضاف فيدان أن أنقرة ستقف إلى جانب السوريين في إعادة صياغة مؤسسات الدولة، مؤكدا على ضرورة تأسيس نظام لحماية الأقليات ووضع دستور جديد يحترم كل الطوائف في سوريا.

وقال إنه لتلبية جميع الوعود التي قطعتها تركيا يجب أن يكون هناك توافق داخلي في سوريا، مشددا في الوقت ذاته أن تركيا لن تسمح لأي تنظيم إرهابي بالاستمرار في الوجود داخل سوريا، وأن الإدارة السورية الجديدة مصرة على مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف فيدان أن التنظيمات الإرهابية في سوريا تدعي أنها تكافح تنظيم الدولة، لكن هذه الحجة غير مقبولة، حسب قوله، معبرا عن أمله أن تصبح سوريا في المرحلة المقبلة خالية من التنظيمات الإرهابية.

وقال إن حزب العمال الكردستاني الإرهابي يحتل أراضي في سوريا ويسرق الطاقة، ولهذا لا مكان لمسلحي الحزب ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا، على حد تعبيره.

كما دعا وزير الخارجية العالم العربي للتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا، وقال إن الوقت ليس وقت انتظار، كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم الإدارة الجديدة في سوريا للنهوض بالبلاد، وقال إن سوريا بحاجة إلى دعم دولي، مؤكدا على أهمية رفع العقوبات عن سوريا وإتاحة الفرصة للإدارة الجديدة لتحقيق أهدافها.

فيدان:

ندعو بالرحمة للشهداء السوريين

بحثت مع الشرع استقرار سوريا وعودة اللاجئي

على إسرائيل احترام وحدة الأراضي السورية ووقف عملياتها العسكرية فيها

اليوم يوم الأمل ونريد أن تكون المحن الماضية دافعا للعمل من أجل المستقبل

هدفنا هو مساعدة سوريا على النهوض وإعادة ملايين اللاجئين والنازحين

يجب أن نبدأ النهوض بسوريا وإعادة إعمار بناها التحتية والفوقية

لمست لدى الإدارة الجديدة في سوريا العزيمة والإصرار على النهوض بسوريا

لا بد من مساعدة الإدارة الجديدة في سوريا في هذه المرحلة

نحتاج إلى وقت لإعادة هيكلة المؤسسات في سوريا ومستعدون للمساعدة في ذلك

نريد من الإدارة الجديدة في سوريا أن تبسط سيطرتها على كل أنحاء البلاد

هناك دول تتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا من خلال دعم بعض الجهات

أعتقد أن ترامب يقدم مصلحة بلاده وسيتبع سياسة مختلفة عن سياسة الإدارة الحالية في واشنطن

الإدارة الجديدة في سوريا اتخذت العبر من النظام المخلوع وسلوكه نهج فرق تسد