شاهد.. الشرع وفيدان يحتسيان الشاي على قمة جبل قاسيون

أظهرت مشاهد متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أثناء ظهورهما على قمة جبل قاسيون المطل على دمشق.

وتُظهر المشاهد الشرع وفيدان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دمشق، وهما يحتسيان الشاي على قمة الجبل، حيث علق نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، قائلا: "الاستمتاع بالشاي على جبل قاسيون".

وطلب بعض الحاضرين التقاط صور مع الشرع فاستجاب لمطالبهم، وفق ما أظهرت ذلك لقطات على مواقع التواصل.

Only long-time Turkish Syria watchers will understand the meaning of this 🙂

Turkish Foreign Minister drinks coffee with Ahmad al-Shara at the Qasyoun Mountain overlooking Damascus. pic.twitter.com/iWyTZ0PctS

— Ömer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) December 22, 2024