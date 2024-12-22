أخبار|سوريا

شاهد.. الشرع وفيدان يحتسيان الشاي على قمة جبل قاسيون

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22/12/2024-|آخر تحديث: 22/12/202410:13 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهرت مشاهد متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أثناء ظهورهما على قمة جبل قاسيون المطل على دمشق.

وتُظهر المشاهد الشرع وفيدان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دمشق، وهما يحتسيان الشاي على قمة الجبل، حيث علق نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، قائلا: "الاستمتاع بالشاي على جبل قاسيون".

وطلب بعض الحاضرين التقاط صور مع الشرع فاستجاب لمطالبهم، وفق ما أظهرت ذلك لقطات على مواقع التواصل.

 

المصدر : الجزيرة

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