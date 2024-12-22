سلطنة عُمان تعلن تأجيل زيارة ملك البحرين حتى إشعار آخر
22/12/2024-|آخر تحديث: 22/12/202411:16 م (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت سلطنة عمان تأجيل زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للبلاد، حتى إشعار آخر.
وأوضح بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني أن الزيارة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل، قد تأجلت حتى إشعار آخر.
إلحاقاً للبيان الصادر من ديوان البلاط السُّلطاني حول زيارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى سلطنة عُمان والتي كان مقرراً لها أن تكون ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/24م يُعلن ديوان البلاط السُّلطاني عن تأجيل الزيارة المقررة لجلالة الملك…
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 22, 2024
المصدر : وكالات