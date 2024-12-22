سلطنة عُمان تعلن تأجيل زيارة ملك البحرين حتى إشعار آخر

أعلنت سلطنة عمان تأجيل زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للبلاد، حتى إشعار آخر.

وأوضح بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني أن الزيارة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل، قد تأجلت حتى إشعار آخر.