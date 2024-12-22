انقطاع الكهرباء عن مستشفى كمال عدوان عقب قصف إسرائيلي للمولدات

أفاد مراسل الجزيرة بانقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي للمولدات.

وقال المراسل إن مسيّرات إسرائيلية استهدفت خزانات الوقود في المستشفى الذي يتعرض منذ أسابيع لقصف إسرائيلي متكرر.

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مولدات الكهرباء وخزانات الوقود بالمستشفى، مضيفا أن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر المواطنين الذين يحاولون الوصول للمستشفى.

من جانبه، قال مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بقطاع غزة مروان الهمص للجزيرة إن الوضع في مستشفى كمال عدوان صعب، مشيرا إلى انقطاع الاتصال مع الطواقم الطبية.

وأضاف الهمص أن الاحتلال طلب إخلاء مستشفى كمال عدوان دون إعطاء وسائل لإخراج المرضى.

وقال مراسل الجزيرة إن محيط المستشفى تعرض اليوم لغارات إسرائيلية أوقعت 3 شهداء.

وبث ناشطون صورا تظهر تصاعد سحب من الدخان بالقرب من المستشفى جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

🌐 متابعة |دخان كثيف جرّاء إحراق جنود الاحتلال منازل الفلسطينيين بمحيط مستشفى كمال عدوان، في شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/DqxfEAZHZI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 22, 2024

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حريق المنازل

وقد حصلت الجزيرة على صور خاصة تظهر تعمد الاحتلال الإسرائيلي إطلاق مواد حارقة على ما تبقى من منازل الفلسطينيين واشتعال النيران فيها في محيط مستشفى كمال عدوان.

وتظهر الصور إطلاق نار متواصلا من آليات قوات الاحتلال على منازل المواطنين المحاصرين في المنطقة، وسط نداءات استغاثة من الأهالي بضرورة التدخل لإنقاذهم.

وقد ندد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بتهديدات الاحتلال ضد مستشفى كمال عدوان وطالب بتدخل منظمة الصحة العالمية.

وقال المكتب الإعلامي إن استهداف المستشفيات جريمة إنسانية وأخلاقية وانتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية.

وفي إطار الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قصف الجيش الإسرائيلي مستشفيات عدة، بينها كمال عدوان والإندونيسي والمعمداني، وهو يمنع وصول الوقود والمستلزمات الطبية إلى عدد منها، كما قتل واعتقل العشرات من الكوادر الطبية والمرضى والمصابين.