الاحتلال يعتقل 4 أطفال ويهدم منزلين في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 4 أطفال وهدمت منزلين في بلدتي العيسوية شمال شرق القدس، وبيت صفافا جنوب شرق المدينة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة في القدس إن قوات الاحتلال "اعتقلت 4 أطفال من بلدة العيسوية" شمال شرق القدس دون مزيد من التفاصيل.

من جهته ثانية، قال المركز إن القوات الإسرائيلية هدمت منزلين فلسطينيين في بلدة بيت صفافا تسكنهما عائلتان مقدسيتان من عائلة صلاح "وتتسبب في تشريد 15 فردا".

وأضاف المركز أن هدم المنزلين جاء "لصالح شق شارع في المكان رغم أن المنزلين قائمان منذ سبعينيات القرن الماضي".

شردت بلدية الاحتلال اليوم 14 مقدسي، بعد هدمها منزل المقدسي أبوعلي صلاح ومنزل نجله، في خربة طباليا بقرية بيت صفافا جنوبي القدس.#القدس_البوصلة pic.twitter.com/XPFye0oUf6 — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) December 22, 2024

وأشار إلى أن معركة قضائية استمرت 40 عاما بين بلدية الاحتلال في القدس والعائلة، حتى صدر قرار نهائي بالهدم، موضحا أن "بلدية الاحتلال تحاول تفريغ المنطقة من المقدسيين لصالح مشاريعها".

ووفق معطيات محافظة القدس، فقد جرى توثيق 2032 حالة اعتقال فيها من قبل الاحتلال منذ صعّد إجراءاته بالتزامن مع بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

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ووفق المصدر ذاته، فقد نفذ الاحتلال 423 عملية هدم في القدس خلال الفترة نفسها.